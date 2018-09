Special Olympics : la compétition qui mêle valide et handicap

On connaissait les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Mais il existe une compétition internationale qui permet aux valides et athlètes handicapés d’évoluer côte à côte. Il s’agit des Special Olympics. Exemple avec le club de handball de Vendôme qui va défendre les couleurs de la France en mars prochain à Abu Dhabi.

Aux Jeux Paralympiques, il n’existe pas de discipline dédiée aux handicapés mentaux. Selon Aujourd’hui en France, le sport adapté a été banni en raison de problème de tricherie, notamment en 2000 lorsque l’Espagne a remporté l’or en basket en alignant dix joueurs atteints d’aucun handicap. Mais finalement, une compétition internationale a permis l’accueil et la reconnaissance des personnes souffrant de handicap mentale : les Special Olympics World Games, une association qui vise à faire changer le regard du handicap mental à travers des actions sportives organisées en France et à l’international.



Cette année sera d’ailleurs l’année des nouveautés. Pour la première fois, une ville du Moyen-Orient (Abu Dhabi) va accueillir les Jeux Mondiaux Special Olympics (08 au 22 mars 2019). Et pour la première fois, le Handball Unifié y sera représenté. Ce type de handball mêle joueurs valides et joueurs souffrant de handicap mental.

Le club de handball de Vendôme (les moins de 18 ans) et l’école et l'école spécialisée de Saint Bohaire ont été sélectionnés par la délégation française de Spécial Olympics pour participer à la compétition. Comme pour les autres jeux, des cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que des remises de médailles seront effectuées. 170 pays, 7 500 athlètes, 3 000 coachs, 20 000 bénévoles, 10 000 parents et proches et un demi million de spectateurs sont attendus.

Au total, 15 personnes représenteront la France lors de cette compétition (3 coachs et 12 joueurs âgés de 15 à 18 ans). Les jeunes s’entraînent une fois par semaine dans un gymnase mis à disposition par la mairie de Vendôme. Les entrainements ont débuté en mars 2018 et prendront fin au début de la compétition, soit en mars 2019. De plus, l'équipe participera à des compétitions UNSS.

Enfin, les frais reviennent à 20 000€ (tout frais compris : voyage aller retour Paris/Abu Dhabi, hébergement, nourriture, transport sur place, compétition, visites, assurances sportives, etc…)

De nombreux sponsors (Minier, Crédit Mutuel, Telma et Lions International) participent et soutiennent le projet. L’équipe a tout de même besoin de fonds supplémentaires, c’est pourquoi un de ses coachs, Hugo Adam a mis en place une cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/handball-pour-tous